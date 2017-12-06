За минувшие сутки зафиксировано сверхнизкое с начала года количество пересечения админграницы с Крымом

"По результатам статистических данных, вчера, 5 декабря, в контрольном пункте "Чонгар" сотрудники Госпогранслужбы оформили наименьшее количество граждан, которые пересекали админграницу с аннексированным полуостровом в 2017 году. В обоих направлениях проследовало только 1475 человек", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, в общем пограничники и дальше продолжают фиксировать постепенное снижение пассажиро-транспортного потока через админграницу с временно оккупированной территории АР Крым.

Как результат, за 11 месяцев текущего года админграницу с аннексированным полуостровом в обе стороны пересекли на 162 тыс. человек меньше (7%), чем в прошлом году. Также значительно сократился и транспортный поток. В этом году военнослужащие в контрольных пунктах "Чонгар", "Чаплинка" и "Каланчак" оформили на 101 572 машины меньше (20%) по сравнению с прошлогодними показателями.

Напомним, в октябре количество пересечений админграницы с Крымом уменьшилась на 9,5% по сравнению с сентябрем.