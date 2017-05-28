За минулу добу вісім військовослужбовців отримали поранення в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. За минулу добу в результаті бойових дій в зоні АТО загиблих в рядах українських військ немає, 8 військовослужбовців отримали поранення і травми в результаті ворожих обстрілів. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“За минулу добу в результаті бойових дій загиблих в рядах українських військ немає, 8 військовослужбовців отримали поранення і травми в результаті ворожих обстрілів,” — повідомив він.
Нагадаємо, бойовики з 06.35 і до 9.00 обстріляли житловий сектор населеного пункту Красногорівка, застосувавши заборонену Мінськими домовленостями зброю великого калібру. Вісім місцевих мешканців отримали поранення та травми.