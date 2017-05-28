За минувшие сутки восемь военнослужащих получили ранения в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. За минувшие сутки в результате боевых действий в зоне АТО погибших в рядах украинских войск нет, 8 военнослужащих получили ранения и травмы в результате вражеских обстрелов. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает корреспондент.
"За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 8 военнослужащих получили ранения и травмы в результате вражеских обстрелов", - сообщил он.
Напомним, боевики из 06.35 и до 9.00 обстреляли жилой сектор населенного пункта Красногоровка , применив запрещенную минского договоренностями оружие большого калибра. Восемь местных жителей получили ранения и травмы.