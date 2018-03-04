За минулу добу в зоні АТО жоден український військовий не постраждав
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Протягом минулої доби ворог провів 8 прицільних обстрілів по позиціям ЗСУ. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“На Луганському напрямку ворог вів вогонь із 82-мм мінометів, гранатометів і стрілецької зброї довкола Кримського. З гранатометів різних типів загарбники обстрілювали наших захисників біля Луганського, Новгородського, Станиці Луганської і Щастя, а зі стрілецької зброї окупанти порушували перемир’я на підступах до Малинового”, — йдеться у повідомленні.
Також у прес-центрі зазначили, що: “На Донецькому напрямку противник застосував 120-мм міномети поблизу Водяного на Приазов’ї, а 82-мм міномети — неподалік Пісків”.
“Загалом, минулої доби, агресор провів 8 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню ніхто із українських воїнів не постраждав”, — повідомили у штабі.