За прошедшие сутки в зоне АТО ни один украинский военный не пострадал
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. За прошедшие сутки враг провел 8 прицельных обстрелов по позициям ВСУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
“На Луганском направлении противник вел огонь из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия вокруг Крымского. С гранатометов различных типов захватчики обстреливали наших защитников у Луганского, Новгородского, Станицы Луганской и Счастья, а из стрелкового оружия оккупанты нарушали перемирие на подступах к Малиновому”, — говорится в сообщении.
Также в пресс-центре отметили, что: “На Донецком направлении противник применил 120-мм минометы вблизи Водяного на Приазовье, а 82-мм минометы — неподалеку Песков”.
“В целом, за минувшие сутки, агрессор провел 8 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня никто из украинских воинов не пострадал”, — сообщили в штабе.