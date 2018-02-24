За минулу добу в зоні АТО жоден український військовий не постраждав

“На Луганському напрямку ворог застосував артилерійські системи калібру 122-мм, міномети та увесь арсенал стрілецького озброєння включно із гранатометами поблизу Луганського. За попередньою інформацією декілька снарядів розірвалися на околицях цього прифронтового населеного пункту та пошкодили майно приватних осель місцевих жителів. Також, з тимчасово окупованого Первомайська, противник обстріляв околиці Підлісного з артилерії калібру 152-мм. Наслідки заподіяної шкоди з’ясовуються. Зі 120-мм мінометів і озброєння БМП загарбники вели вогонь по опорних пунктах неподалік Троїцького. На інших ділянках нашої оборони сили агресора провокували українських захисників з гранатометів різних типів і стрілецької зброї біля Новоолександрівки, Новгородського та Зайцевого”, — йдеться у повідомленні.

У прес-центрі також вказали на те, що: “На Донецькому напрямку окупанти вели вогонь зі 120-мм мінометів, гранатометів і стрілецької зброї довкола Новотроїцького”.

“Загалом, минулої доби, противник 13 разів порушував режим припинення вогню. Унаслідок ворожих обстрілів не постраждав жоден український захисник”, — повідомили у штабі.