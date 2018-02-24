За прошедшие сутки в зоне АТО ни один украинский военный не пострадал
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. За прошедшие сутки враг провел 13 прицельных обстрелов по позициям ВСУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
“На Луганском направлении враг применил артиллерийские системы калибра 122-мм, минометы и весь арсенал стрелкового вооружения включая гранатометами вблизи Луганского. По предварительной информации несколько снарядов разорвались в окрестностях этого прифронтового населенного пункта и повредили имущество частных домов местных жителей. Также, c временно оккупированного Первомайска, противник обстрелял окрестности Подлесного из артиллерии калибра 152-мм. Последствия причиненного ущерба выясняются. Со 120-мм минометов и вооружения БМП захватчики вели огонь по опорным пунктам неподалеку Троицкого. На других участках нашей обороны силы агрессора провоцировали украинских защитников из гранатометов различных типов и стрелкового оружия у Новоалександровки, Новгородского и Зайцевого”, — говорится в сообщении.
В пресс-центре также указали на то, что: “На Донецком направлении оккупанты вели огонь из 120-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия вокруг Новотроицкого”.
“В целом, за минувшие сутки, противник 13 раз нарушал режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов не пострадал ни один украинский защитник”, - сообщили в штабе.