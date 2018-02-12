За минулу добу в зоні АТО жоден український військовий не постраждав
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Протягом минулої доби бойовики застосовували по позиціях ЗС України міномети різних калібрів, порушуючи Мінські домовленості. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“На Луганському напрямку, ворог, вдень та за темної пори доби, вів вогонь з озброєння БМП, гранатометів різних видів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї неподалік Зайцевого”, — вказано у повідомленні.
Також у штабі зазначили те, що: “На Донецькому напрямку, противник зосередив свою вогневу активність на приморській ділянці нашої оборони. Зокрема, міномети калібру 120 та 82-мм ворог застосував поблизу Талаківки. При цьому загарбники супроводжували обстріли вогнем із озброєння БМП. Поблизу Водяного і Широкиного зафіксовано ворожий вогонь з мінометів різних калібрів. Крім того, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї незаконні збройні формування порушували перемир’я у передмісті Авдіївки”.
“Загалом, минулої доби, по усій лінії зіткнення, противник провів 9 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню жоден військовослужбовець сил АТО не постраждав”, — повідомили у штабі.