За минулу добу в зоні АТО жоден український військовий не постраждав

“На Луганському напрямку, ворог, вдень та за темної пори доби, вів вогонь з озброєння БМП, гранатометів різних видів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї неподалік Зайцевого”, — вказано у повідомленні.

Також у штабі зазначили те, що: “На Донецькому напрямку, противник зосередив свою вогневу активність на приморській ділянці нашої оборони. Зокрема, міномети калібру 120 та 82-мм ворог застосував поблизу Талаківки. При цьому загарбники супроводжували обстріли вогнем із озброєння БМП. Поблизу Водяного і Широкиного зафіксовано ворожий вогонь з мінометів різних калібрів. Крім того, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї незаконні збройні формування порушували перемир’я у передмісті Авдіївки”.

“Загалом, минулої доби, по усій лінії зіткнення, противник провів 9 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню жоден військовослужбовець сил АТО не постраждав”, — повідомили у штабі.