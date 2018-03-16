За минулу добу в зоні АТО жоден український військовий не постраждав
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Минулої доби зафіксовано 4 обстріли з боку незаконних збройних формувань. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“На Луганському напрямку ворог застосував гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю по наших укріпленнях неподалік населених пунктів Луганське та Станиця Луганська”, — вказано у повідомленні.
Також додається, що: “На Донецькому напрямку з 82 мм мінометів та стрілецької зброї окупанти обстріляли захисників Водяного і Лебединського”.
“Унаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав”, — повідомили у штабі.