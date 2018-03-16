За прошедшие сутки в зоне АТО ни один украинский военный не пострадал
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. За прошедшие сутки зафиксировано 4 обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
“На Луганском направлении враг применил гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по нашим укреплениям неподалеку населенных пунктов Луганское и Станица Луганская”, — указано в сообщении.
Также добавляется, что: “На Донецком направлении с 82 мм минометов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли защитников Водяного и Лебединского”.
“В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал”, — сообщили в штабе.