За минулу добу в зоні АТО жоден український військовий не постраждав
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції загиблих і поранених українських військових немає. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув і не був поранений", - сказав О.Мотузянник.
Як повідомляв УНН, минулої доби російсько-окупаційні війська 33 рази вели вогонь по позиціях українських військових.