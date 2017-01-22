За прошедшие сутки в зоне АТО ни один украинский военный не пострадал
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибших и раненых украинских военных нет. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузянык, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб и не был ранен", - сказал А.Мотузянык.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 33 раза вели огонь по позициям украинских военных.