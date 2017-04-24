За минулу добу в зоні АТО загинув один український військовий, ще двоє - поранені

“Російсько-терористичні підрозділи продовжують вести вогонь по позиціях Сил АТО. За минулу добу ворог 34 рази обстріляв опорні пункти Збройних Сил України”, — йдеться в повідомленні.

На Донецькому напрямку, вогнем мінометів калібру 120-мм та 82-мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник накривав позиції наших військ у районі Троїцького. По захисниках Авдіївки ворог гатив зі 120-мм мінометів, протитанкових гранатометів та кулеметів великих калібрів. По оборонцях Пісків, Луганського та Новоселівки Другої, вів вогонь з мінометів калібру 82-мм та гранатометів. Опорні пункти наших підрозділів під шахтою “Бутівка” та Невельським обстрілював з гранатометів, великокаліберних кулеметів, а поруч Зайцевого — зі стрілецької зброї. Крім того, по захисниках Луганського били з озброєння БМП, а в районі Авдіївки активно діяли ворожі снайпери.

На Приморському напрямку, вогнем мінометів калібру 82-мм та протитанкових гранатометів противник накривав наші позиції поруч Тарамчука та Мар’їнки. Озброєння БТР, автоматичні гранатомети та кулемети великих калібрів ворог застосував поблизу Гнутового, а стрілецьку зброю поруч Широкиного. Морських піхотинців під Водяним та Павлополем обстрілювали ворожі снайпери.

На Луганському напрямку, з мінометів калібру 82-мм, гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог гатив по позиціях у районі Новозванівки. Опорні пункти поблизу Станиці Луганської накривав вогнем БМП та гранатометів, а озброєння БТР та автоматичні гранатомети застосував поруч Новоолександрівки. З гранатометів та стрілецької зброї противник бив по оборонцях Валуйського.

“За минулу добу один український воїн загинув, ще двоє отримали поранення”, — зазначили у прес-службі.