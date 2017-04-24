За прошедшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, еще двое - ранены

“Российско-террористические подразделения продолжают вести огонь по позициям сил АТО. За минувшие сутки враг 34 раза обстрелял опорные пункты Вооруженных Сил Украины”, — говорится в сообщении.

На Донецком направлении, огнем минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник накрывал позиции наших войск в районе Троицкого. По защитниках Авдеевки враг бил со 120-мм минометов, противотанковых гранатометов и пулеметов крупных калибров. По защитника Песков, Луганского и Новоселовка Вторая, вел огонь из минометов калибра 82-мм и гранатометов. Опорные пункты наших подразделений под шахтой “Бутовка” и Невельского обстреливал из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а рядом с Зайцево — из стрелкового оружия. Кроме того, по защитниках Луганского били из вооружения БМП, а в районе Авдеевки активно действовали вражеские снайперы.

На Приморском направлении, огнем минометов калибра 82-мм и противотанковых гранатометов противник накрывал наши позиции возле Тарамчука и Марьинки. Вооружение БТР, автоматические гранатометы и пулеметы больших калибров враг применил вблизи Гнутово, а стрелковое оружие рядом с Широкино. Морских пехотинцев под Водяным и Павлополем обстреливали вражеские снайперы.

На Луганском направлении, из минометов калибра 82-мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг бил по позициям в районе Новозвановка. Опорные пункты вблизи Станицы Луганской накрывал огнем БМП и гранатометов, а вооружение БТР и автоматические гранатометы применил рядом Новоалександровки. С гранатометов и стрелкового оружия противник бил по защитникам Валуйского.

“За прошедшие сутки один украинский воин погиб, еще двое получили ранения”, — отметили в пресс-службе.