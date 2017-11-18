За минулу добу в зоні АТО один військовослужбовець загинув
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. За минулу добу у зоні проведення АТО бойовики 25 разів обстріляли позиції ЗСУ. Внаслідок бойових дій один військовослужбовець загинув, одного поранено, ще один отримав бойову травму, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.
“Оперативна обстановка в районі проведення АТО залишається складною. Упродовж минулої доби російсько-окупаційні війська продовжували активно порушувати режим тиші та вели прицільні обстріли позицій Збройних Сил України зі зброї, забороненої Мінськими домовленостями. Традиційно, противник активно порушує домовленості про припинення вогню у темну пору доби”, — йдеться в повідомленні.
На Луганському напрямку зі 120-мм та 82-мм мінометів бойовики вели вогонь по оборонцях Трьохізбенки. Неодноразово з таких же видів мінометів та гранатометів російські найманці обстрілювали захисників Троїцького і Луганського. 11 мін калібру 120-мм було випущено неподалік Новозванівки, а з піхотного озброєння обстріляно українські позиції біля Станиці Луганської, Новолуганського, Світлодарська та двічі Золотого.
На Донецькому напрямку на Приазов’ї бойовики тричі відкривали вогонь з мінометів різного калібру, гранатометів та стрілецької зброї по українських позиціях поблизу Павлополя. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї найманці обстрілювали позиції у передмісті Авдіївки, а оборонців Мар’їнки — з великокаліберних кулеметів.
“Загалом, за минулу добу, окупанти 25 разів порушили перемир’я. У відповідь українські військовослужбовці 15 разів придушували вогневу активність противника. У результаті ворожих обстрілів 1 військовослужбовець сил АТО загинув, одного поранено, ще один отримав бойову травму”, — повідомили у штабі.