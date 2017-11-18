За прошедшие сутки в зоне АТО один военнослужащий погиб

“Оперативная обстановка в районе проведения АТО остается сложной. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали активно нарушать режим тишины и вели прицельные обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины из оружия, запрещенного минскими договоренностями. Традиционно, противник активно нарушает договоренности о прекращении огня в темное время суток”, — говорится в сообщении.

На Луганском направлении с 120-мм и 82-мм минометов боевики вели огонь по защитникам Трехизбенки. Неоднократно из таких же видов минометов и гранатометов российские наемники обстреливали защитников Троицкого и Луганского. 11 мин калибра 120-мм было выпущено неподалеку Новозвановки, а с пехотного вооружения обстреляли украинские позиции у Станицы Луганской, Новолуганского, Светлодарска и дважды Золотого.

На Донецком направлении на Приазовье боевики трижды открывали огонь из минометов разного калибра, гранатометов и стрелкового оружия по украинским позициям вблизи Павлополя. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия наемники обстреливали позиции в пригороде Авдеевки, а защитников Марьинки — из крупнокалиберных пулеметов.

“В целом, за прошедшие сутки, оккупанты 25 раз нарушили перемирие. В ответ украинские военнослужащие 15 раз подавляли огневую активность противника. В результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий сил АТО погиб, один ранен, еще один получил боевую травму”, — сообщили в штабе.