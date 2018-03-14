За минулу добу в зоні АТО один військовий зазнав поранень
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Минулої доби зафіксовано 4 обстріли з боку незаконних збройних формувань. Унаслідок ворожого вогню один військовий зазнав поранень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“Зокрема, на Луганському напрямку, по укріпленнях неподалік населеного пункту Луганське противник застосував гранатомети та великокаліберні кулемети, а по позиціях поруч з Артемовим — гранатомети і стрілецьку зброю”, — вказано у повідомленні.
Також варто зазначити, що: “На Донецькому напрямку окупанти вели вогонь з 82 мм мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по опорних пунктах сил АТО неподалік Пісків. Зі стрілецької зброї обстріляні захисники шахти Бутівка”.
“Унаслідок ворожого вогню один український воїн отримав бойову травму. Його доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я нашого захисника — задовільний”, — повідомили у штабі.