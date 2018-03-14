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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 51430 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 62100 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 65284 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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За прошедшие сутки в зоне АТО один военный получил ранения

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 марта. УНН. За прошедшие сутки зафиксировано 4 обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований. В результате вражеского огня один военный получил ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

“В частности, на Луганском направлении, по укреплениям недалеко от населенного пункта Луганское противник применил гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, а по позициям рядом с Артемовым — гранатометы и стрелковое оружие”, — указано в сообщении.

Также стоит отметить, что: “На Донецком направлении оккупанты вели огонь из 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по опорным пунктам сил АТО неподалеку Песков. Из стрелкового оружия обстреляны защитники шахты Бутовка”.

“В результате вражеского огня один украинский воин получил боевую травму. Его доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья нашего защитника — удовлетворительное”, — сообщили в штабе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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