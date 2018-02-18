За минулу добу в зоні АТО один військовий зазнав поранень

“На Луганському напрямку ворог найбільше обстрілював наші опорні пункти на Світлодарській дузі. Під вогонь противника з мінометів різних калібрів та озброєння БМП потрапили українські позиції в районі населених пунктів Луганське, Лозове і Троїцьке. Крім того, біля Луганського, загарбники застосували артилерію калібру 122-мм. З гранатометів окупанти вели вогонь біля Майорська, а стрільбу з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї зафіксовано поблизу Кримського”, — зазначено в повідомленні.

Також у повідомленні зазначили: “На Донецькому напрямку неподалік Пісків загарбники вели вогонь із озброєння танка та мінометів різних калібрів”.

“Загалом, минулої доби, зафіксовано 12 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню поранення зазнав один український захисник”, — повідомили у штабі.