За прошедшие сутки в зоне АТО один военный получил ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. За прошедшие сутки зафиксировано 12 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. В результате вражеского огня один военный получил ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
“На Луганском направлении враг всего обстреливал наши опорные пункты на Светлодарской дуге. Под огонь противника из минометов различных калибров и вооружения БМП попали украинские позиции в районе населенных пунктов Луганское, Лозовое и Троицкое. Кроме того, у Луганского, захватчики применили артиллерию калибра 122-мм. С гранатометов оккупанты вели огонь у Майорского, а стрельбу из минометов, гранатометов и стрелкового оружия зафиксировано вблизи Крымского”, - говорится в сообщении.
Также в сообщении отметили: “На Донецком направлении неподалеку Песок захватчики вели огонь из вооружения танка и минометов различных калибров”.
“В целом, за минувшие сутки зафиксировано 12 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня ранения получил один украинский защитник”, - сообщили в штабе.