За минулу добу в зоні АТО один військовий загинув, ще троє отримали поранення

“Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою, але контрольованою Збройними Силами України. За минулу добу підрозділи російсько-окупаційних військ здійснили 46 обстрілів позицій українських захисників”, — йдеться в повідомленні.

Найбільшу кількість збройних провокацій ворога було зафіксовано на Донецькому напрямку. Так, з мінометів калібру 82-мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник відкривав вогонь по опорних пунктах поблизу Авдіївки, шахти “Бутівка”, Верхньоторецького та Луганського. По захисниках Зайцевого, Пісків та Кам’янки гатив з гранатометів та кулеметів великих калібрів. Озброєння БМП застосовував в районі населених пунктів Луганське та Зайцеве. Поблизу шахти “Бутівка” діяли ворожі снайпери.

На Приморському напрямку, вогнем мінометів калібру 82-мм противник накривав оборонців Широкиного та Марїнки. З озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів ворог гатив по морських піхотинцях під Водяним. Кулемети великих калібрів застосував у районі Лебединського, а поблизу Тарамчука та Гнутового — стрілецьку зброю.

На Луганському напрямку, з великокаліберних кулеметів, мінометів калібрів 120-мм та 82-мм противник вів вогонь по позиціях поруч Катеринівки. Зі стрілецької зброї бив по опорних пунктах наших військ поблизу Станиці Луганської та Валуйського.

“За минулу добу один військовослужбовець Збройних Сил України загинув, ще троє отримали поранення”, — повідомили у штабі.