За прошедшие сутки в зоне АТО один военный погиб, еще трое получили ранения

“Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной, но контролируемой Вооруженными Силами Украины. За минувшие сутки подразделения российско-оккупационных войск осуществили 46 обстрелов позиций украинских защитников”, — говорится в сообщении.

Наибольшее количество вооруженных провокаций врага было зафиксировано на Донецком направлении. Так, из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник открывал огонь по опорным пунктам вблизи Авдеевки, шахты “Бутовка”, Верхнеторецкого и Луганского. По защитниках Зайцевого, Песков и Каменки бил из гранатометов и пулеметов крупных калибров. Вооружение БМП применял в районе населенных пунктов Луганское и Зайцево. Вблизи шахты “Бутовка” действовали вражеские снайперы.

На Приморском направлении, огнем минометов калибра 82-мм противник накрывал защитников Широкино и Марьинки. Из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг бил по морским пехотинцах в Водяном. Пулеметы больших калибров применил в районе Лебединского, а вблизи Тарамчука и Гнутово — стрелковое оружие.

На Луганском направлении, из крупнокалиберных пулеметов, минометов калибров 120-мм и 82-мм противник вел огонь по позициям возле Катериновки. Из стрелкового оружия бил по опорным пунктам наших войск вблизи Станицы Луганской и Валуйского.

“За прошедшие сутки один военнослужащий Вооруженных Сил Украины погиб, еще трое получили ранения”, — сообщили в штабе.