За прошедшие сутки в зоне АТО один военный погиб, еще трое получили ранения

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 39177 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101985 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155719 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116175 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116313 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112441 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104194 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107047 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103547 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153383 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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За прошедшие сутки в зоне АТО один военный погиб, еще трое получили ранения

За прошедшие сутки в зоне АТО один военный погиб, еще трое получили ранения

Киев  •  УНН

 • 10134 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. За минувшие сутки в зоне проведения АТО пророссийские боевики 46 раз обстреляли позиции украинских военных. Один военнослужащий Вооруженных Сил Украины погиб, еще трое получили ранения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.

“Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной, но контролируемой Вооруженными Силами Украины. За минувшие сутки подразделения российско-оккупационных войск осуществили 46 обстрелов позиций украинских защитников”, — говорится в сообщении.

Наибольшее количество вооруженных провокаций врага было зафиксировано на Донецком направлении. Так, из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник открывал огонь по опорным пунктам вблизи Авдеевки, шахты “Бутовка”, Верхнеторецкого и Луганского. По защитниках Зайцевого, Песков и Каменки бил из гранатометов и пулеметов крупных калибров. Вооружение БМП применял в районе населенных пунктов Луганское и Зайцево. Вблизи шахты “Бутовка” действовали вражеские снайперы.

На Приморском направлении, огнем минометов калибра 82-мм противник накрывал защитников Широкино и Марьинки. Из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг бил по морским пехотинцах в Водяном. Пулеметы больших калибров применил в районе Лебединского, а вблизи Тарамчука и Гнутово — стрелковое оружие.

На Луганском направлении, из крупнокалиберных пулеметов, минометов калибров 120-мм и 82-мм противник вел огонь по позициям возле Катериновки. Из стрелкового оружия бил по опорным пунктам наших войск вблизи Станицы Луганской и Валуйского.

“За прошедшие сутки один военнослужащий Вооруженных Сил Украины погиб, еще трое получили ранения”, — сообщили в штабе.

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