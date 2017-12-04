За минулу добу в зоні АТО один військовий загинув, ще чотири отримали поранення і травми

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. За минулу добу у зоні проведення АТО бойовики 30 разів обстріляли позиції ЗСУ. Внаслідок бойових дій троє військовослужбовців поранено, один отримав бойову травму. Ще один український захисник загинув, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.

“Ситуація у районі проведення АТО залишається тривожною. Російсько-окупаційні війська все частіше здійснюють обстріли позицій сил АТО з озброєння, яке мало б бути відведеним від лінії зіткнення, зокрема й із застосуванням танків”, — йдеться в повідомленні.

На Луганському напрямку, із настанням темної пори доби, ворог активізувався біля Троїцького і Луганського. Поблизу цих прифронтових населених пунктів противник вів вогонь із 120-мм мінометів. Із гранатометів та стрілецької зброї загарбники неодноразово обстрілювали українські позиції неподалік Новоолександрівки, Жовтого, Золотого та Кримського.

На Донецькому напрямку, увечері епіцентр протистояння з Приазов’я перемістився до передмістя Авдіївки. Тут окупанти неодноразово відкривали вогонь із всього наявного піхотного озброєння, а ближче до опівночі понад годину ворог вів вогонь із озброєння танка. Із мінометів калібру 82 мм противник обстрілював оборонців Верхньоторецького і Лебединського, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї — захисників Талаківки і Мар’їнки.

“Загалом, за минулу добу, зафіксовано 38 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. Трохи більше ніж у половині випадків наші військові придушували вогневу активність ворога зі зброї не забороненої Мінськими домовленостями. Унаслідок ворожих обстрілів троє військовослужбовців поранено, один отримав бойову травму і, на жаль, Україна втратила одного захисника”, — повідомили у штабі.

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