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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 18183 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 33384 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 103178 просмотра

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За прошедшие сутки в зоне АТО один военный погиб, еще четыре получили ранения и травмы

За прошедшие сутки в зоне АТО один военный погиб, еще четыре получили ранения и травмы

Киев  •  УНН

 • 17281 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 30 раз обстреляли позиции ВСУ. В результате боевых действий трое военнослужащих получили ранения, один получил боевую травму. Еще один украинский защитник погиб, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.

“Ситуация в районе проведения АТО остается тревожной. Российско-оккупационные войска все чаще совершают обстрелы позиций сил АТО с вооружения, которое должно быть отведенным от линии соприкосновения, в том числе с применением танков”, — говорится в сообщении.

На Луганском направлении, с наступлением темного времени суток, враг активизировался у Троицкого и Луганского. Вблизи этих прифронтовых населенных пунктов противник вел огонь из 120-мм минометов. Из гранатометов и стрелкового оружия захватчики неоднократно обстреливали украинские позиции неподалеку Новоалександровки, Жовтого, Золотого и Крымского.

На Донецком направлении вечером эпицентр противостояния с Приазовья переместился в пригород Авдеевки. Здесь оккупанты неоднократно открывали огонь из всего имеющегося пехотного вооружения, а ближе к полуночи более часа противник вел огонь из вооружения танка. С минометов калибра 82 мм противник обстреливал защитников Верхнеторецкого и Лебединского, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — защитников Талаковки и Марьинки.

“В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 38 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. Чуть больше чем в половине случаев наши военные подавляли огневую активность противника из оружия не запрещенного минскими договоренностями. В результате вражеских обстрелов трое военнослужащих получили ранения, один получил боевую травму и, к сожалению, Украина потеряла одного защитника”, — сообщили в штабе.

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