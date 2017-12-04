За минулу добу в зоні АТО один військовий загинув, ще четверо отримали поранення

"Поблизу Широкіно, внаслідок вибуху боєприпасу, один український військовий загинув, ще один отримав поранення. Ще двоє військових отримали поранення в районі Троїцького, та ще один в районі Водяного. Поранених військових транспортували у медичні заклади та надають необхідну медичну допомогу", - повідомив Мотузяник.

Всього, протягом минулої доби, було зафіксовано 38 обстрілів позицій Збройних сил України. З них 23 обстріли було зафіксовано на луганському напрямку, а 15 обстрілів – на донецькому.

Також він зазначив, що 22 рази бійцям АТО довелося відкривати вогонь у відповідь.

Як повідомляв УНН, Донецька фільтрувальна станція опинилася в зоні обстрілу.