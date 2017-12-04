За прошедшие сутки в зоне АТО один военный погиб, еще четверо получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции один боец Вооруженных сил Украины погиб, еще четверо получили ранения. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Вблизи Широкино, в результате взрыва боеприпаса, один украинский военный погиб, еще один получил ранения. Еще двое военных получили ранения в районе Троицкого, и еще один в районе Водяного. Раненых военных транспортировали в медицинские учреждения и оказывают необходимую медицинскую помощь", - сообщил Мотузяник.
Всего, за прошедшие сутки было зафиксировано 38 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. Из них 23 обстрела было зафиксировано на луганском направлении, а 15 обстрелов - на донецком.
Также он отметил, что 22 раза бойцам АТО пришлось открывать огонь в ответ.
Как сообщал УНН, Донецкая фильтровальная станция оказалась в зоне обстрела.