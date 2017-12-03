За минулу добу в зоні АТО один військовий поранений, ще двоє травмовані

“Ситуація у районі проведення АТО ускладнилася. Російсько-окупаційні війська відновили обстріли позицій сил АТО з важкої артилерії. Особливо активно противник порушував перемир’я за темної пори доби”, — йдеться в повідомленні.

На Луганському напрямку ворог застосував озброєння, яке давно мало б бути відведеним, одразу на декількох ділянках лінії зіткнення. Найгарячіше було на Світлодарській дузі. Тут окупанти випустили понад 20 снарядів із артилерії калібру 152-мм поблизу Новолуганського. Біля цього населеного пункту, а також неподалік Луганського, Троїцького, Новоолександрівки, Золотого, Попасної та Новотошківського противник інтенсивно обстрілював наші оборонні укріплення із мінометів різних калібрів, гранатометів і стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку епіцентром протистояння стало Приазов’я. Зокрема, поблизу Водяного і Широкиного ворог впродовж декількох годин вів вогонь зі 122-мм артилерії та мінометів різних калібрів. Наші позиції біля Талаківки противник обстріляв із 120-мм мінометів, а неподалік Павлополя і Гнутового — з піхотного озброєння. Ще на світанку із протитанкового ракетного комплексу окупанти вели вогонь біля Опитного.

“За минулу добу зафіксовано 30 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. У результаті ворожих обстрілів один наш воїн був поранений, ще двоє — отримали бойові травми”, — повідомили у штабі.