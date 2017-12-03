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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 18132 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 33289 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 103159 просмотра

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За прошедшие сутки в зоне АТО один военный был ранен, еще двое травмированы

За прошедшие сутки в зоне АТО один военный был ранен, еще двое травмированы

Киев  •  УНН

 • 10805 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 30 раз обстреляли позиции ВСУ. В результате боевых действий один украинский военный был ранен, еще двое — получили боевые травмы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.

“Ситуация в районе проведения АТО осложнилась. Российско-оккупационные войска возобновили обстрелы позиций сил АТО с тяжелой артиллерии. Особенно активно противник нарушал перемирие в темное время суток”, — говорится в сообщении.

На Луганском направлении враг применил оружие, которое давно должно быть отведенным, сразу на нескольких участках линии соприкосновения. Горячее всего было на Светлодарской дуге. Здесь оккупанты выпустили более 20 снарядов из артиллерии калибра 152-мм вблизи Новолуганского. У этого населенного пункта, а также недалеко от Луганского, Троицкого, Новоалександровки, Золотого, Попасной и Новотошковского противник интенсивно обстреливал наши оборонительные укрепления с минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении эпицентром противостояния стало Приазовья. В частности, вблизи Водяного и Широкино враг в течение нескольких часов вел огонь из 122-мм артиллерии и минометов различных калибров. Наши позиции у Талаковки противник обстрелял из 120-мм минометов, а неподалеку Павлополя и Гнутово — с пехотного вооружения. Еще на заре с противотанкового ракетного комплекса оккупанты вели огонь у Опитного.

“За прошедшие сутки зафиксировано 30 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. В результате вражеских обстрелов один наш воин был ранен, еще двое — получили боевые травмы”, — сообщили в штабе.

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