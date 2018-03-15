За минулу добу в зоні АТО не зафіксовано жодного обстрілу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Встановлене з опівночі 5 березня перемир’я, про що домовилася Тристороння контактна група, минулої доби дотримувалося у повній мірі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
"З боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано обстрілів по укріпленнях наших захисників", - вказано у повідомленні.
"Ситуація по всій лінії розмежування сторін надійно контролюється підрозділами сил АТО. Українські військовослужбовці суворо та неухильно дотримуються умов повного припинення вогню", - повідомили у штабі.