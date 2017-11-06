За минулу добу в зоні АТО двоє українських військових отримали поранення

“В результаті бойових дій загиблих серед українських військовослужбовців немає, двоє захисників України отримали поранення”, — сказав А.Лисенко.

За його словами, поранені були швидко доставленні до військових мобільних госпіталів у Сєвєродонецьку та Маріуполі.

Як повідомляв УНН, за минулу добу у зоні проведення АТО бойовики 23 рази обстріляли позиції ЗСУ.