За минулу добу в зоні АТО двоє українських військових отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Минулої доби внаслідок бойових дій в зоні проведення АТО двоє військових збройних сил України зазнали поранень. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає УНН.
“В результаті бойових дій загиблих серед українських військовослужбовців немає, двоє захисників України отримали поранення”, — сказав А.Лисенко.
За його словами, поранені були швидко доставленні до військових мобільних госпіталів у Сєвєродонецьку та Маріуполі.
Як повідомляв УНН, за минулу добу у зоні проведення АТО бойовики 23 рази обстріляли позиції ЗСУ.