За прошедшие сутки в зоне АТО двое украинских военных получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. За прошедшие сутки в результате боевых действий в зоне проведения АТО двое военных вооруженных сил Украины получили ранения. Об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает УНН.
"В результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, двое защитников Украины получили ранения", - сказал А.Лысенко.
По его словам, раненые были быстро доставке к военным мобильных госпиталей в Северодонецке и Мариуполе.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО боевики 23 раза обстреляли позиции ВСУ.