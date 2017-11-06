За прошедшие сутки в зоне АТО двое украинских военных получили ранения

"В результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, двое защитников Украины получили ранения", - сказал А.Лысенко.

По его словам, раненые были быстро доставке к военным мобильных госпиталей в Северодонецке и Мариуполе.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО боевики 23 раза обстреляли позиции ВСУ.