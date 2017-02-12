За минулу добу в зоні АТО двоє українських військових отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. За минулу добу в зоні АТО загиблих українських військових немає, двоє поранених. Про це на брифінгу заявив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"За добу що минула внаслідок бойових дій жоден Український військовий не загинув", - сказав О.Мотузяник.
При цьому за його даними двоє військовослужбовців ЗСУ зазнали поранень.
"Це сталося на Маріупольському напрямку поблизу населених пунктів Широкіне і Водяне", - уточнив О.Мотузяник.
Як повідомляв УНН, за минулу добу у зоні проведення АТО проросійські бойовики 59 разів обстріляли позиції українських військових.