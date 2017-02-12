За минувшие сутки в зоне АТО двое украинских военных получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. За минувшие сутки в зоне АТО погибших украинских военных нет, двое ранены. Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"За прошедшии сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб", - сказал А.Мотузяник.
При этом по его данным двое военнослужащих ВСУ получили ранения.
"Это произошло на Мариупольском направлении вблизи населенных пунктов Широкино и Водяное", - уточнил А.Мотузяник.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки в зоне проведения АТО пророссийские боевики 59 раз обстреляли позиции украинских военных .