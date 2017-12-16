За минулу добу у зоні АТО жоден український військовий не постраждав

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. За минулу добу у зоні проведення АТО бойовики 8 разів обстріляли позиції ЗСУ. Внаслідок обстрілів жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.

“Ситуація за минулу добу у районі проведення АТО характеризується зменшенням кількості обстрілів. Попри відчутне зниження збройних провокацій, повного дотримання режиму припинення вогню немає. Бойовики на деяких ділянках лінії зіткнення продовжують грубо порушувати Мінські домовленості, застосовуючи заборонені міномети”, — йдеться в повідомленні.

На Луганському напрямку зафіксовано два факти порушення перемир’я. У вечері ворог більш ніж дві години зі 120-мм мінометів, гранатометів та кулеметів вів вогонь по оборонних укріпленнях довкола Троїцького, випустивши загалом близько чотирьох десятків мін. Також з гранатометів і стрілецької зброї противник обстрілював оборонців Жовтого.

На Донецькому напрямку у першій половині доби окупанти з 82-мм мінометів вели вогонь поблизу Опитного. З гранатометів різних видів загарбники обстріляли оборонців Водяного і шахти Бутівка, а з легкого піхотного озброєння — захисників Пісків та Авдіївки. У вечірній час агресор здійснив три постріли з міномату калібру 82-мм по захисниках Мар’їнки.

“Загалом минулої доби російсько-терористичні війська 8 разів обстріляли позицій Збройних Сил України. У половині випадків наші воїни придушували вогневу активність противника. У результаті ворожих обстрілів жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений”, — повідомили у штабі.

Як повідомляв УНН, у Калинове, звідки обстрілюють ЗСУ, перекинули підрозділи терористів.

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