За минувшие сутки в зоне АТО ни один украинский военный не пострадал

“Ситуация за прошедшие сутки в районе проведения АТО характеризуется уменьшением количества обстрелов. Несмотря на ощутимое снижение вооруженных провокаций, полного соблюдения режима прекращения огня нет. Боевики на некоторых участках линии соприкосновения продолжают грубо нарушать Минские договоренности, применяя запрещенные минометы”, — говорится в сообщении.

На Луганском направлении зафиксировано два факта нарушения перемирия. Вечером враг более чем 2 часа из 120-мм минометов, гранатометов и пулеметов вел огонь по оборонным укреплениям вокруг Троицкого, выпустив всего около четырех десятков мин. Также из гранатометов и стрелкового оружия противник обстреливал защитников Желтого.

На Донецком направлении в первой половине суток оккупанты с 82-мм минометов вели огонь вблизи Опитного. С гранатометов различных видов захватчики обстреляли защитников Водяного и шахты Бутовка, а из легкого пехотного вооружения — защитников Песков и Авдеевки. В вечернее время агрессор совершил три выстрела из миномета калибра 82-мм по защитниках Марьинки.

“Всего за прошлые сутки российско-террористические войска 8 раз обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины. В половине случаев наши воины подавляли огневую активность противника. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен”, — сообщили в штабе.

Как сообщал УНН, в Калинове, откуда обстреливают ВСУ, перебросили подразделения террористов.