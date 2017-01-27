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За минулу добу у зоні АТО загинули 2 військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. За минулу добу в зоні проведення АТО загинули 2 українських військових, зафіксовано 63 обстріли, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

Російсько-окупаційні війська, ігноруючи будь-які домовленості, більшість обстрілів ведуть саме з мінометів різних калібрів та важкої артилерії.

На Маріупольському напрямку зі 152 міліметрової артилерії, танків, БМП, гранатометів та стрілецької зброї вони обстрілювали Широкине, а зі 122 міліметрової — Талаківку. З мінометів різних калібрів окупанти вели вогонь по Лебединському, Красногорівці, Талаківці, та Водяному. З гранатометів та стрілецької зброї — по Новогригорівці, Гнутовому та Павлополю. А по Новотроїцькому вогонь вів снайпер.

На Луганському напрямку російсько-окупаційні війська піддали обстрілам РСЗВ БМ-21 “Град” Новозванівку, випустивши у бік наших позицій 20 снарядів. Тут же бойовики застосували і 122 міліметрову артилерію. Кримське, Новотошківське, Новозванівку, Водяне, Новоолександрівку та Попасну обстріляли зі 120 та 82 міліметрових мінометів.

На Донецькому напрямку також використовували міномети різних калібрів, обстрілюючи наші позиції в районі Авдіївки, Верхньоторецького, Зайцевого. З гранатометів різних систем та стрілецької зброї — Новгородське, Кам’янку та Авдіївку.

Загалом за минулу добу зафіксовано 63 обстріли. Двоє наших військовослужбовців загинуло.

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