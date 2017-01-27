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За минувшие сутки в зоне АТО погибли 2 военных

За минувшие сутки в зоне АТО погибли 2 военных

Киев • УНН

 • 10677 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. За минувшие сутки в зоне проведения АТО погибли 2 украинских военных, зафиксировано 63 обстрела, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Российско-оккупационные войска, игнорируя любые договоренности, большинство обстрелов ведут именно из минометов различных калибров и тяжелой артиллерии.

На Мариупольском направлении с 152 миллиметровой артиллерии, танков, БМП, гранатометов и стрелкового оружия они обстреливали Широкино, а из 122 миллиметровой - Талаковку. С минометов различных калибров оккупанты вели огонь по Лебединскому, Красногоровке, Талаковке, и Водяному. С гранатометов и стрелкового оружия - по Новогригорьевке, Гнутово и Павлополю. А по Новотроицкому огонь вел снайпер.

На Луганском направлении российско-оккупационные войска подвергли обстрелам РСЗО БМ-21 "Град" Новозвановку, выпустив в сторону наших позиций 20 снарядов. Здесь же боевики применили и 122 миллиметровую артиллерию. Крымское, Новотошковское, Новозвановку, Водяное, Новоалександровку и Попасную обстреляли из 120 и 82 миллиметровых минометов.

На Донецком направлении также использовали минометы различных калибров, обстреливая наши позиции в районе Авдеевки, Верхнеторецкого и Зайцево. С гранатометов различных систем и стрелкового оружия - Новгородское, Каменку и Авдеевку.

Всего за минувшие сутки зафиксировано 63 обстрела. Двое наших военнослужащих погибло.

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