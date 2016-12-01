За минулу добу у зоні АТО зафіксовано 30 ворожих обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Минулої доби російсько-окупаційні війська 30 разів обстріляли позиції українських військових, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.
На Маріупольському напрямку зі 122 міліметрової артилерії, 120 та 82 міліметрових мінометів обстрілювали Широкине, Красногорівку, Славне, Гнутове, Мар’їнку, Талаківку, Павлопіль, Новогригорівку. По Широкиному вогонь вів і танк.
На Луганському напрямку окупанти з гранатометів вели вогонь в районі Станиці Луганської.
На Донецькому напряму по позиціях українських військових поблизу Авдіївки та Луганського окупанти стріляли з гранатометів різних систем, великокалліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.