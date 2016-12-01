За минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано 30 вражеских обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 30 раз обстреляли позиции украинских военных, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.
На Мариупольском направлении с 122 миллиметровой артиллерии, 120 и 82 миллиметровых минометов обстреливали Широкино, Красногоровку, Славное, Гнутово, Марьинку, Талаковку, Павлополь, Новогригорьевку. По Широкино огонь вел и танк.
На Луганском направлении оккупанты из гранатометов вели огонь в районе Станицы Луганской.
На Донецком направления по позициям украинских военных вблизи Авдеевки и Луганского оккупанты стреляли из гранатометов различных систем, крупнокаллиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.