За минулу добу патрульні зупинили понад 100 п’яних водіїв
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Протягом доби, 18 лютого, патрульні поліцейські опрацювали 5756 викликів та склали 127 адмінматеріалів за керування у стані сп'яніння. Про це повідомляє патрульна поліція України на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Складено 127 адмінматеріалів за керування у стані сп'яніння й винесено 5620 постанов, з яких 4968 — за порушення ПДР", - йдеться у повідомленні.
Упродовж 18 лютого, патрульні поліцейські опрацювали 5756 викликів, з яких 599 — виклики про дорожньо-транспортні пригоди.
Минулої доби патрульними виявлено 85 випадків з особами, які, ймовірно, причетні до скоєння кримінальних правопорушень.
Нагадаємо, 17 лютого, патрульні поліцейські опрацювали 6136 викликів, з яких 377 – виклики про дорожньо-транспортні пригоди.