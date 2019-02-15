За минулу добу патрульні зупинили понад 100 п’яних водіїв
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Протягом доби, 14 лютого, патрульні поліцейські опрацювали 5994 виклики, з яких 588 – виклики про дорожньо-транспортні пригоди. Про це повідомляє патрульна поліція України на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Складено 121 адмінматеріал за керування у стані сп'яніння й винесено 5496 постанов, з яких 4965 — за порушення ПДР", - йдеться повідомленні.
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За минулу добу виявлено 99 випадків затримання осіб за підозрою у скоєнні кримінальних правопорушень.
Нагадаємо, 14 лютого, біля селища Рогань під Харковом на смерть збили жінку.