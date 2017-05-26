За минулу добу на донецькому напрямку сталося 26 обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. За минулу добу на донецькому напрямку сталося 26 обстрілів, зокрема 15 – із важкого озброєння. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“Між першою годиною ночі та шостою ранку ворог здійснив по одній збройній провокації з використанням мінометів у Луганському та Зайцевому. Також перед світанком мінометний обстріл середньої інтенсивності стався у Пісках. З шостої ранку ворог перемістив вогневу активність у район Авдіївки”, — розповів А.Лисенко.
За його словами, протягом дня бойовики здійснили шість мінометних обстрілів по позиціях ЗСУ на околицях Авдіївки, а також двічі відкривали вогонь із установки “Град-Партизан”. Близько 22.00 відбувся артилерійський обстріл. Загалом учора бойовики випустили близько 100 снарядів по українських позиціях біля Авдіївки.
Як повідомляв УНН, протягом минулої доби в зоні АТО отримали поранення п’ять військовослужбовців української армії.