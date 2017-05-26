За минувшие сутки на донецком направлении произошло 26 обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. За минувшие сутки на донецком направлении произошло 26 обстрелов, в том числе 15 - из тяжелого вооружения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
“Между часом ночи и шестью часами утра враг совершил по одной вооруженной провокации с использованием минометов в Луганском и Зайцево. Также перед рассветом минометный обстрел средней интенсивности произошел в Песках. С шести утра враг переместил огневую активность в район Авдеевки”, - рассказал А.Лысенко.
По его словам, в течение дня боевики совершили шесть минометных обстрелов по позициям ВСУ в окрестностях Авдеевки, а также дважды открывали огонь из установки “Град-Партизан”. Около 22.00 произошел артиллерийский обстрел. В общем вчера боевики выпустили около 100 снарядов по украинским позициям возле Авдеевки.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО получили ранения пять военнослужащих украинской армии.