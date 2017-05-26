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За минувшие сутки на донецком направлении произошло 26 обстрелов

Киев • УНН

 • 7757 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. За минувшие сутки на донецком направлении произошло 26 обстрелов, в том числе 15 - из тяжелого вооружения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.

За минувшие сутки на донецком направлении произошло 26 обстрелов

“Между часом ночи и шестью часами утра враг совершил по одной вооруженной провокации с использованием минометов в Луганском и Зайцево. Также перед рассветом минометный обстрел средней интенсивности произошел в Песках. С шести утра враг переместил огневую активность в район Авдеевки”, - рассказал А.Лысенко.

По его словам, в течение дня боевики совершили шесть минометных обстрелов по позициям ВСУ в окрестностях Авдеевки, а также дважды открывали огонь из установки “Град-Партизан”. Около 22.00 произошел артиллерийский обстрел. В общем вчера боевики выпустили около 100 снарядов по украинским позициям возле Авдеевки.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО получили ранения пять военнослужащих украинской армии.

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