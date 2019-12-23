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За минулий тиждень у Києві патрульні зафіксували 8 порушень правил торгівлі ялинками

За минулий тиждень у Києві патрульні зафіксували 8 порушень правил торгівлі ялинками

Київ • УНН

 • 18637 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. За минулий тиждень до поліції надійшло 8 звернень щодо порушення правил торгівлі ялинками. Про це УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва.

"За минулий тиждень патрульні опрацювали 8 звернень щодо порушень правил торгівлі ялинками. У всіх випадках були зібрані матеріали і направлені до органів, які будуть приймати кінцеве рішення - до виконавчого комітету чи на суд, дивлячись яке правопорушення, бо вони бувають різні", - повідомили в полції.

За інформацією поліції, такі правопорушення фіксують за ст. 160 (торгівля з рук у невстановлених місцях) КУ про адміністративні правопорушення.

Додамо, за інформацією поліції, ця цифра не є повною, адже у місті Києві контролює незаконний продаж ялинок не лише патрульна поліція, а і один з департаментів Київської міської державної адміністрації, тощо.

Нагадаємо, 10 грудня УНН повідомляв, що на наступному тижні у Києві запрацюють офіційні місця продажу ялинок і поліція розпочне перевірку законності продажу зелених насаджень.

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