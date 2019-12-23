За прошедшую неделю в Киеве патрульные зафиксировали 8 нарушений правил торговли елками
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. За прошедшую неделю в полицию поступило 8 обращений о нарушении правил торговли елками. Об этом УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.
"За прошедшую неделю патрульные проработали 8 обращений о нарушениях правил торговли елками. Во всех случаях были собраны материалы и направлены в органы, которые будут принимать окончательное решение - в исполнительный комитет или в суд, смотря какое правонарушение, потому что они бывают разные", - сообщили в полиции.
По информации полиции, такие правонарушения фиксируют по ст. 160 (торговля с рук в неустановленных местах) КУ об административных правонарушениях.
Добавим, по информации полиции, эта цифра не является полной, ведь в городе Киеве контролирует незаконную продажу елок не только патрульная полиция, а и один из департаментов Киевской городской государственной администрации, и тому подобное.
Напомним, 10 декабря УНН сообщал, что на следующей неделе в Киеве заработают официальные места продажи елок и полиция начнет проверку законности продажи зеленых насаждений.