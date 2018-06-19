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За минулий тиждень кількість обстрілів на Донбасі збільшилася на 70% - Хуг

За минулий тиждень кількість обстрілів на Донбасі збільшилася на 70% - Хуг

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. За минулий тиждень кількість обстрілів на Донбасі збільшилася на 70%. Про це в інтерв'ю газеті "Комерсант" повідомив заступник голови СММ ОБСЄ Олександр Хуг, передає УНН.

"Що стосується випадків порушення режиму припинення вогню, то їх кількість за минулий тиждень зросла на 70% в порівнянні з попередньою. За нашими спостереженнями, в чотири рази збільшилася кількість озброєнь, розташованих з порушенням ліній відведення. Відповідальність за ці порушення, як я вже говорив, несуть обидві сторони ", - повідомив Хуг.

Він зазначив, що, незважаючи на те, що сторони взяли на себе зобов'язання по перемир'я, вони їх не дотримуються, в житлових районах і раніше ведуться обстріли.

"Вони взяли на себе зобов'язання, підписавшись під документами, і вони зобов'язані їх виконувати. Але в житлових районах і навколо них, як і раніше знаходяться люди у військовій формі і озброєння, і там як і раніше отримують поранення і гинуть цивільні особи, а також руйнується інфраструктура. За цим районам продовжують наноситися удари, часто із застосуванням озброєнь невибіркової дії, таких як реактивні системи залпового вогню, що веде до великої кількості жертв і серйозних пошкоджень", - зазначив Хуг.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що прогресу в питанні введення миротворчої місії на Донбасі поки немає.

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