За прошлую неделю количество обстрелов на Донбассе увеличилось на 70% - Хуг

"Что касается случаев нарушения режима прекращения огня, то их количество за минувшую неделю выросло на 70% по сравнению с предыдущей. По нашим наблюдениям, в четыре раза увеличилось количество вооружений, расположенных с нарушением линий отвода. Ответственность за эти нарушения, как я уже говорил, несут обе стороны", - сообщил Хуг.



Он отметил, что, несмотря на то, что стороны взяли на себя обязательства по перемирии, они их не соблюдают, в жилых районах по-прежнему ведутся обстрелы.



"Они взяли на себя обязательства, подписавшись под документами, и они обязаны их выполнять. Но в жилых районах и вокруг них по-прежнему находятся люди в военной форме и вооружения, и там по-прежнему получают ранения и гибнут гражданские лица, а также разрушается инфраструктура. По этим районам продолжают наноситься удары, часто с применением вооружений неизбирательного действия, таких как реактивные системы залпового огня, что ведет к большому количеству жертв и серьезным повреждениям", - отметил Хуг.



Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что прогресса в вопросе введения миротворческой миссии на Донбассе пока нет.



