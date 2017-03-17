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За корупційні правопорушення у 2016 році конфіскували лише 165 тис. грн — Мінфін

Київ • УНН

 • 8641 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. За вчинення корупційних правопорушень у 2016 році було конфісковано 165 тисяч гривень. Про це сьогодні повідомила заступник міністра фінансів Оксана Маркарова, передає кореспондент УНН.

“Конфісковані кошти за вчинення корупційного правопорушення заплановані у минулому році 7,7 (млрд грн — ред.), надійшло всього 165 тисяч гривень”, — сказала О.Маркарова.

Як повідомляв УНН, протягом 2016 року міжнародні резерви збільшилися на 16,8%.

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