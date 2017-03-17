За коррупционные правонарушения в 2016 году конфисковали лишь 165 тыс. грн - Минфин

"Конфискованные средства за совершение коррупционного правонарушения запланированые в прошлом году 7,7 (млрд грн - ред.), поступило всего 165 тысяч гривен", - сказала О.Маркарова.

Как сообщал УНН, в течение 2016 международные резервы увеличились на 16,8%.