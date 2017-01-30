За кордоном заблоковано активи високопосадовців часів В.Януковича на 107 млн дол. і 135 млн франків - Держфінмоніторинг
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. У різних країнах світу заблоковано активи колишніх високопосадовців обсягом 107,19 млн дол. США, 15,87 млн євро та 135,01 швейцарських франків. Про це УНН повідомили у прес-службі Державної служби фінансового моніторингу України.
"За повідомленнями підрозділів фінансової розвідки інших країн, заблоковано активи колишніх високопосадовців органів влади, місцевого самоврядування України та пов’язаних з ними осіб на загальну суму 107,19 млн доларів США, 15,87 млн євро та 135,01 млн швейцарських франків", - повідомили у Держфінмоніторингу.
У відомстві уточнили, що активи, зокрема, заблоковані в Австрії, Великій Британії, Латвії, Кіпрі, Італії, Ліхтенштейні, Швейцарії та Нідерландах.
Нагадаємо, В.Януковича з екс-посадовцями підозрюють у відмиванні понад 200 млрд грн.